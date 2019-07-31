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31 июля, источник: ТАСС

Сумма взноса в WADA от России в 2020 году превысит $1 млн

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сумма взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с каждым годом увеличивается на 8%. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

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Как ранее сообщал ТАСС, Россия полностью выплатила взнос Всемирному антидопинговому агентству за 2019 год. В бюджет организации от РФ поступило $946 747.

«Бюджет Всемирного антидопингового агентства до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%, — отметил Хрычиков. — Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально». Таким образом, размер российского взноса в WADA в 2020 году увеличится на $75 739,76 и составит $1 022 486,76.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2019 году внесли США ($2 513 651), Япония ($1 502 800 + $163 312 как добровольный взнос) и Канада ($1 256 826).

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