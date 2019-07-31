В 2020 году Россия выплатит WADA более миллиона долларов
В 2020 году Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 022 486 долларов.
В 2020 году Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 022 486 долларов.
«Бюджет WADA до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально.
Таким образом, размер российского взноса в WADA в 2020 году увеличится на $ 75 739,76 и составит $ 1 022 486,76, — сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.
Ранее Россия полностью выплатила взнос WADA за 2019 год. В бюджет международной организации поступило $ 946 747.
В 2019 году наибольшие взносы сделали США ($ 2 513 651), Япония ($ 1 502 800 + $ 163 312 как добровольный взнос) и Канада ($ 1 256 826).