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31 июля, источник: Sports.Ru

В 2020 году Россия выплатит WADA более миллиона долларов

В 2020 году Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 022 486 долларов.

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Источник: Reuters

«Бюджет WADA до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально.

Таким образом, размер российского взноса в WADA в 2020 году увеличится на $ 75 739,76 и составит $ 1 022 486,76, — сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Ранее Россия полностью выплатила взнос WADA за 2019 год. В бюджет международной организации поступило $ 946 747.

В 2019 году наибольшие взносы сделали США ($ 2 513 651), Япония ($ 1 502 800 + $ 163 312 как добровольный взнос) и Канада ($ 1 256 826).

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