В 2020 году Россия выплатит WADA более миллиона долларов

Источник: Reuters

«Бюджет WADA до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально.

Таким образом, размер российского взноса в WADA в 2020 году увеличится на $ 75 739,76 и составит $ 1 022 486,76, — сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Ранее Россия полностью выплатила взнос WADA за 2019 год. В бюджет международной организации поступило $ 946 747.