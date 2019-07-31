РУСАДА назвала причины увеличения количества нарушений со стороны атлетов

Источник: РИА "Новости"

Несколько российских спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание для спортсменов за вторые предупреждения в антидопинговой системе ADAMS. Флажок спортсмен получает за непредставление информации в системе ADAMS либо же за пропущенный тест. За три флажка подразумевается наказание в виде дисквалификации.

«Количество нарушений и флажков возросло, причины две: первая — по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений», — заявила Пахноцкая по телефону.