РУСАДА назвала причины увеличения количества нарушений со стороны атлетов
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Количество нарушений, связанных с заполнением системы ADAMS и пропуском
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Количество нарушений, связанных с заполнением системы ADAMS и пропуском
Несколько российских спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание для спортсменов за вторые предупреждения в антидопинговой системе ADAMS. Флажок спортсмен получает за непредставление информации в системе ADAMS либо же за пропущенный тест. За три флажка подразумевается наказание в виде дисквалификации.
«Количество нарушений и флажков возросло, причины две: первая —
«Как вымышленный пример: спортсмен ставит в ADAMS один адрес, а тут же в Instgram отмечает другое местоположение. Наши аналитики это видят, едет инспектор. Так что причины разные: есть безалаберность, а есть мошенничество, когда спортсмену проще получить флажок, чем в этот день пройти допинг-контроль», — отметила специалист.