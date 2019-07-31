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31 июля, источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА назвала причины увеличения количества нарушений со стороны атлетов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Количество нарушений, связанных с заполнением системы ADAMS и пропуском допинг-тестирований, в России возросло, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

Несколько российских спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание для спортсменов за вторые предупреждения в антидопинговой системе ADAMS. Флажок спортсмен получает за непредставление информации в системе ADAMS либо же за пропущенный тест. За три флажка подразумевается наказание в виде дисквалификации.

«Количество нарушений и флажков возросло, причины две: первая — по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений», — заявила Пахноцкая по телефону.

«Как вымышленный пример: спортсмен ставит в ADAMS один адрес, а тут же в Instgram отмечает другое местоположение. Наши аналитики это видят, едет инспектор. Так что причины разные: есть безалаберность, а есть мошенничество, когда спортсмену проще получить флажок, чем в этот день пройти допинг-контроль», — отметила специалист.

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