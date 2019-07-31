Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
31 июля, источник: Чемпионат.com

В России федерации хотят наказывать спортсменов за второй пропуск допинг-теста

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в России несколько спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание для спортсменов за вторые предупреждения в антидопинговой системе ADAMS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Предупреждение в виде «флажка» спортсмен получает либо за непредставление информации о местонахождении, либо за пропущенный допинг-тест. За три «флажка» следует наказание в виде дисквалификации.

«Количество нарушений и «флажков» возросло, причины две: первая — по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений.

Как вымышленный пример: спортсмен ставит в ADAMS один адрес, а тут же в «Инстаграме» отмечает другое местоположение. Наши аналитики это видят, едет инспектор. Так что причины разные: есть безалаберность, а есть мошенничество, когда спортсмену проще получить флажок, чем в этот день пройти допинг-контроль.

Уже обратились в РУСАДА несколько федераций, которые хотят своими внутренними нормативно-дисциплинарными актами сделать наказание для своих спортсменов, кто получает второй «флажок». Это очень прогрессивный жест, и если окинуть взором весь мир, я не знаю таких примеров, чтобы сама федерация наказывала спортсмена за такое отношение. И такие положения некоторые уже готовят, — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
«Арсенал» в Баку: спастись от позора
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
Поветкин узнал имя следующего соперника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь