В России федерации хотят наказывать спортсменов за второй пропуск допинг-теста

Источник: РИА "Новости"

Предупреждение в виде «флажка» спортсмен получает либо за непредставление информации о местонахождении, либо за пропущенный допинг-тест. За три «флажка» следует наказание в виде дисквалификации.

«Количество нарушений и «флажков» возросло, причины две: первая — по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений.

Как вымышленный пример: спортсмен ставит в ADAMS один адрес, а тут же в «Инстаграме» отмечает другое местоположение. Наши аналитики это видят, едет инспектор. Так что причины разные: есть безалаберность, а есть мошенничество, когда спортсмену проще получить флажок, чем в этот день пройти допинг-контроль.