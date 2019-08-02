Путин подписал закон о праве фитнес-центров готовить россиян к сдаче норм ГТО

Закон, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, создает правовую основу деятельности фитнес-центров, которые будут рассматриваться теперь как субъекты физической культуры и спорта в РФ.
Документ предоставляет фитнес-центрам возможность быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг, определяет основные права и обязанности таких спортивных учреждений. В частности, фитнес-центры наделяются правом организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.
Закон обязывает фитнес-центры привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, а также обеспечивать условия для повышения их квалификации.
Документ также определяет понятие фитнес-центров, под которыми будут пониматься «физкультурно-спортивные организации, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию». Документом предусмотрено, что фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа жизни граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического здоровья граждан, а также для их физического воспитания.