Путин подписал закон о праве фитнес-центров готовить россиян к сдаче норм ГТО

Источник: AP 2019

Закон, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, создает правовую основу деятельности фитнес-центров, которые будут рассматриваться теперь как субъекты физической культуры и спорта в РФ.

Документ предоставляет фитнес-центрам возможность быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг, определяет основные права и обязанности таких спортивных учреждений. В частности, фитнес-центры наделяются правом организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

Закон обязывает фитнес-центры привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, а также обеспечивать условия для повышения их квалификации.