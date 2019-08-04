На Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио планируют продать более 10 млн билетов

Источник: AP 2019

«Что касается плана продажи билетов, то на Олимпиаду мы рассчитываем реализовать 7,8 млн штук, а на Паралимпиаду — 2,3 млн», — отметили в оргкомитете. Максимальная сумма доходов от продаж при этом может составить 82 млрд иен ($765 млн).

«Многих заинтересовала возможность купить билет через лотерею. В системе было зарегистрировано 7,5 млн человек, а после первого розыгрыша мы продали 3,22 млн билетов. Мы также будем сотрудничать с представителями других стран для того, чтобы максимально большое число иностранцев смогли купить билеты», — сказал представитель пресс-службы.

Первый этап лотереи прошел в мае для жителей Японии. В основном там разыгрывались билеты на квалификационные этапы по ряду спортивных дисциплин. Еще одна лотерея пройдет в августе, а полноценные продажи должны начаться в следующем году. На летние Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году было реализовано порядка 6 млн билетов.