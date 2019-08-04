Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
4 августа, источник: ТАСС

В Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года примут участие около 15 тыс. спортсменов

ТОКИО, 4 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Более 15 тыс. спортсменов могут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских игра в Токио в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе организационного комитета Олимпиады.

Наверх
Источник: AP 2019

«Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11090 человек для Олимпиады и 4400 — для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов», — рассказали в организации.

Читайте также
На Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио планируют продать более 10 млн билетов

По словам ее представителя, меньше чем за год до начала Игр степень подготовки к ним находится на высоком уровне. «Из 43 объектов, где пройдут соревнования, около 60% — это уже существовавшие ранее площадки. Мы в полной мере используем объекты не только в Токио, но и в других префектурах. Главный стадион, а также Олимпийская деревня для спортсменов будут готовы к декабрю этого года, строительство остальных объектов также ведется в соответствии с графиком», — отметили в пресс-службе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения всем государствам, входящим в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года. Таким образом, в отличие от зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, РФ получила возможность сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима.

 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол
За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА
Бронзовый призер ЧМ-2018 покинул «Ливерпуль»
Наставник сборной РФ по гандболу, выигравший ОИ, покинул пост
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вашингтоне
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь