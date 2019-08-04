В Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года примут участие около 15 тыс. спортсменов

Источник: AP 2019

«Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11090 человек для Олимпиады и 4400 — для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов», — рассказали в организации.

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По словам ее представителя, меньше чем за год до начала Игр степень подготовки к ним находится на высоком уровне. «Из 43 объектов, где пройдут соревнования, около 60% — это уже существовавшие ранее площадки. Мы в полной мере используем объекты не только в Токио, но и в других префектурах. Главный стадион, а также Олимпийская деревня для спортсменов будут готовы к декабрю этого года, строительство остальных объектов также ведется в соответствии с графиком», — отметили в пресс-службе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения всем государствам, входящим в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года. Таким образом, в отличие от зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, РФ получила возможность сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.