Оргкомитет Олимпиады в Токио рассказал о мерах защиты от жаркой погоды

Источник: AP 2019

«Мы намерены устанавливать навесы, а также большие вентиляторы рядом с зонами досмотра перед входами на спортивные объекты. Также вентиляторы мы хотим разместить через определенные промежутки и непосредственно на открытых аренах», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, все объекты планируется оборудовать датчиками, измеряющими не только температуру воздуха, но и влажность. «Их показания будут каждый час фиксироваться, чтобы в случае превышения норм принять дополнительные меры против жары», — добавили в оргкомитете.

Что касается медицинской помощи, то во время Игр планируется организовать специальные врачебные группы быстрого реагирования на случай, если кто-либо из спортсменов или болельщиков почувствует недомогание. «На каждом спортивном объекте мы создадим медицинский кабинет из расчета два врача и четыре медсестры на 10 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе.

Жаркая влажная погода может стать одной из главных проблем проведения летних Олимпийских игр в японской столице, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Наибольшие опасения вызывают многочасовые марафон, спортивная ходьба на длинные дистанции, а также соревнования по теннису.