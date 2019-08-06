Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по Мутко

Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд 3 июля удовлетворил апелляцию Мутко, поданную 26 декабря 2017 года, на решение МОК года пожизненно отстранить бывшего министра спорта России от участия в Олимпийских играх. В вердикте CAS говорится, что Мутко не подпадает под сферу применения правил Олимпийской хартии. МОК имеет право подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу.

«Федеральный Верховный суд Швейцарии не может предоставить никакой информации о правовых вопросах и о разбирательствах, если апелляция официально не подана. На сегодняшний день в Федеральном суде Швейцарии не зарегистрировано ни одной апелляции по делу CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC [МОК]», — сообщил сотрудник пресс-службы Федерального суда.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.