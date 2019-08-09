«Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года

«Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Достойно мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на ИННОПРОМ и другие события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером и перевозчиком Универсиады 2023 года, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей», — сказал губернатор.