МОК обсудит с оргкомитетом ОИ-2020 в Токио появление южной части Курил на карте Японии

Карта Японии с маршрутом эстафеты олимпийского огня, опубликованная на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, содержит в своем составе южную часть российских Курильских островов. На карте острова отнесены к северной префектуре Хоккайдо, где факел побывает 14—15 июня следующего года. Кроме того, в состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио и Сеул ведут территориальные споры. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета “Токио-2020”, в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», — говорится в сообщении.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.