Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по июль провели более 6,5 тыс. тестирований

В июле, по словам Пахноцкой, был организован 831 тест, взято 996 допинг-проб. В июне — 810 тестов и 944 допинг-пробы.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м — 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.