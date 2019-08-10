Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по июль провели более 6,5 тыс. тестирований
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года провело 6535 тестирований, взяв у спортсменов 7791
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года провело 6535 тестирований, взяв у спортсменов 7791
В июле, по словам Пахноцкой, был организован 831 тест, взято 996
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс.
В 2018 году инспекторами