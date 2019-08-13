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13 августа, источник: ТАСС

Три китайских спортсмена дисквалифицированы за употребление допинга

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) во вторник объявило о положительных результатах допинг-тестов трех спортсменов из КНР. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

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Источник: Reuters

Как следует из документа, волейболистка Ян Фансюй отстранена на четыре года до 11 сентября 2022 года после положительной пробы на эритропоэтин (ЭПО), который спортсменка использовала на международных соревнованиях.

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Хоккеистка Ли Цзясинь отстранена от соревнований на один год до 10 февраля 2020 года после положительного теста на гидрохлоротиазид. Она также использовала допинг на состязаниях международного уровня.

Легкоатлет Су Гуаньчжун уличен в применении синтетического стероида станозолола во время вступительных экзаменов в спортивный колледж в КНР. Он отстранен до 20 февраля 2023 года.

В последние годы власти Китая настроены особенно решительно в отношение допинга. Причиной тому послужил ряд случаев применения запрещенных препаратов молодыми спортсменами при поступлении в спортивные школы. В конце прошлого года Главное управление КНР по делам физкультуры и спорта объявило о намерении приравнять употребление допинга к уголовному преступлению.

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