Три китайских спортсмена дисквалифицированы за употребление допинга

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Как следует из документа, волейболистка Ян Фансюй отстранена на четыре года до 11 сентября 2022 года после положительной пробы на эритропоэтин (ЭПО), который спортсменка использовала на международных соревнованиях.

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Хоккеистка Ли Цзясинь отстранена от соревнований на один год до 10 февраля 2020 года после положительного теста на гидрохлоротиазид. Она также использовала допинг на состязаниях международного уровня.

Легкоатлет Су Гуаньчжун уличен в применении синтетического стероида станозолола во время вступительных экзаменов в спортивный колледж в КНР. Он отстранен до 20 февраля 2023 года.