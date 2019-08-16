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16 августа, источник: Спорт РИА Новости

Мадуро: Россия предложила Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020

МЕХИКО, 16 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг, что Россия и Китай предложили его стране помощь в подготовке спортсменов к Олимпийским играм 2020 года.

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Источник: AP 2019

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.

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«Китай и Россия предложили нам помощь на научном и технологическом уровне, который у них есть. Посмотрите, примем ли мы ее», — обратился Мадуро к собравшимся на встречу с ним спортсменам, трансляцию вело государственное телевидение.

Он также сообщил, что многие венесуэльские спортсмены в рамках подготовки к играм могут отправиться жить в Россию и Китай. «Как многие уже живут в других странах, но всегда с сердцем — в Венесуэле», — сказал президент.

«Я уверен, что мы добьемся самого лучшего участия в играх в Токио за всю историю Олимпийских игр. Только прошу вас о максимуме усилий, ваши семьи — о максимальной поддержке, а от нашего правительства прошу наивысшей эффективности и быть всегда на вашей стороне при любых обстоятельствах», — заметил Мадуро.

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