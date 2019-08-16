Мадуро: Россия предложила Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.
«Китай и Россия предложили нам помощь на научном и технологическом уровне, который у них есть. Посмотрите, примем ли мы ее», — обратился Мадуро к собравшимся на встречу с ним спортсменам, трансляцию вело государственное телевидение.
Он также сообщил, что многие венесуэльские спортсмены в рамках подготовки к играм могут отправиться жить в Россию и Китай. «Как многие уже живут в других странах, но всегда с сердцем — в Венесуэле», — сказал президент.
«Я уверен, что мы добьемся самого лучшего участия в играх в Токио за всю историю Олимпийских игр. Только прошу вас о максимуме усилий, ваши семьи — о максимальной поддержке, а от нашего правительства прошу наивысшей эффективности и быть всегда на вашей стороне при любых обстоятельствах», — заметил Мадуро.