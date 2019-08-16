Мадуро: Россия предложила Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020

Источник: AP 2019

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.

«Китай и Россия предложили нам помощь на научном и технологическом уровне, который у них есть. Посмотрите, примем ли мы ее», — обратился Мадуро к собравшимся на встречу с ним спортсменам, трансляцию вело государственное телевидение.

Он также сообщил, что многие венесуэльские спортсмены в рамках подготовки к играм могут отправиться жить в Россию и Китай. «Как многие уже живут в других странах, но всегда с сердцем — в Венесуэле», — сказал президент.