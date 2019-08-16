Путин поручил уделять внимание развитию спорткомплексов в РФ не только по линии Минспорта

Источник: AP 2019

«Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам — ведомствам прошу, правительство такой сигнал прошу тоже направить, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где возможно, поддержать частные инициативы. Это нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и решения ключевых вопросов, таких как увеличение продолжительности жизни в стране, а также для достижения высот в сфере профессионального спорта и для организации крупных мероприятий в этой сфере подобных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу. «Чтобы по другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали наших болельщиков», — отметил глава государства.

По словам президента, совещание проходит в спортивном комплексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза Николая Патрушева. Глава государства отметил, что здесь создан очень хороший волейбольный комплекс, как и аналогичный объект в Сочи.