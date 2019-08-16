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16 августа, источник: ТАСС

Путин поручил уделять внимание развитию спорткомплексов в РФ не только по линии Минспорта

АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ и отдельные ведомства должны уделять внимание развитию в стране спортивных комплексов по разным видам спорта. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Волей град» в Анапе.

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Источник: AP 2019

«Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам — ведомствам прошу, правительство такой сигнал прошу тоже направить, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где возможно, поддержать частные инициативы. Это нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и решения ключевых вопросов, таких как увеличение продолжительности жизни в стране, а также для достижения высот в сфере профессионального спорта и для организации крупных мероприятий в этой сфере подобных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу. «Чтобы по другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали наших болельщиков», — отметил глава государства.

По словам президента, совещание проходит в спортивном комплексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза Николая Патрушева. Глава государства отметил, что здесь создан очень хороший волейбольный комплекс, как и аналогичный объект в Сочи.

В заседании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава администрации президента Антон Вайно.

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