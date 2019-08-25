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25 августа, источник: Спорт-Экспресс

Самые дорогие билеты на Олимпиаду-2020 стоят 60 тысяч долларов

Организаторы летней Олимпиады-2020 в Токио предлагают жителям Японии пакеты гостеприимности, которые стоят до 6,35 миллиона иен.

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Источник: AP 2019

Эта сумма составляет около 60 тысяч долларов, сообщает АР.

Сообщается, что пакет позволит посетить церемонии открытия и закрытия Олимпиады и девять дней турнира по легкой атлетике. Обладатель пакета сможет смотреть соревнования в удобном кресле и с роскошным, по утверждению организаторов, ужином. Так, они обещают отборное шампанское и саке, изысканные вина и лучшее вино для гурманов. Кроме того, можно будет посетить концерты звезд, которые будут выступать на мероприятиях в рамках Игр.

Также есть и более дешевый пакет — 1500 долларов за один день на одном из менее популярных турниров. Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) пройдет с 24 июля по 9 августа.

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