Самые дорогие билеты на Олимпиаду-2020 стоят 60 тысяч долларов

Сообщается, что пакет позволит посетить церемонии открытия и закрытия Олимпиады и девять дней турнира по легкой атлетике. Обладатель пакета сможет смотреть соревнования в удобном кресле и с роскошным, по утверждению организаторов, ужином. Так, они обещают отборное шампанское и саке, изысканные вина и лучшее вино для гурманов. Кроме того, можно будет посетить концерты звезд, которые будут выступать на мероприятиях в рамках Игр.