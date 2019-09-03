Кабмин РФ в 2020—2022 гг. продолжит финансировать развитие массового спорта

Премьер напомнил, что в ближайшие годы в России пройдет ряд международных соревнований: матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу, чемпионат мира по волейболу в 2022 году, а также Всемирная летняя Универсиада, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. «И, безусловно, сделаем все, чтобы миллионы людей получили как можно больше ярких впечатлений от этих соревнований», — подчеркнул он.

«Отмечу, что нам предстоят значительные расходы в ближайший период и на спорт высоких достижений», — сказал Медведев. «Но такие яркие выступления профессионалов — это всегда стимул для развития массового спорта, поэтому продолжим выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортплощадок, в том числе на селе, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов, ну и в целом нужно создавать условия, чтобы люди активно занимались спортом и с ранних лет вели здоровый образ жизни», — добавил Медведев.