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3 сентября, источник: ТАСС

МИД РФ: В борьбе с коррупцией в спорте необходимо укреплять международное сотрудничество

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Коррупция и другие противоправные действия в спорте нередко выходят за национальные рамки, поэтому для противодействия этим явлениям необходимо укреплять международное сотрудничество. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на полях международной конференции по предупреждению коррупции в спорте.

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Источник: РИА "Новости"

«Правонарушения и преступления в спорте, например, договорные матчи или незаконные/ненадлежащие ставки, могут иметь коррупционную составляющую, однако нередко караются в соответствии с другими положениями национальных законодательств, — отметил он. — Это объясняется сложным составом преступлений, высокой степенью латентности и непредсказуемости “спортивной преступности”, а также особенностями правового статуса спортивных федераций и организаций. Важно и то, что мир спорта глобален и, как следствие, противоправная деятельность в нем и смежных сферах выходит за пределы отдельных государств. Поэтому столь важно укреплять международное сотрудничество в данной области, чему и призвана способствовать наша конференция».

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что нынешняя конференция — вторая по счету. Первый такой форум состоялся год назад и был приурочен к проведению в России чемпионата мира по футболу. «С учетом многочисленных положительных откликов решили продолжить эту работу и организовать вторую конференцию в развитие прошлогодней инициативы, — добавил он. — В роли соорганизаторов выступили Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене и Италия».

«В международном праве до настоящего момента не удалось достигнуть согласия даже по общепринятому определению термина “коррупция”, — продолжил Сыромолотов. — Вместе с тем государства, осознавая тот факт, что коррупция затрудняет движение вперед и справиться с ней в одиночку не под силу ни одной стране, развивают многосторонние инструменты противодействия коррупции с целью гармонизации подходов и повышения эффективности борьбы с ней как на национальном, так и на международном уровне, что является одним из основополагающих условий обеспечения принципа неотвратимости наказания. Главным таким инструментом является Конвенция ООН против коррупции. С этим, кстати, связано и проведение нынешней конференции в преддверии заседаний рабочих органов конвенции».

Коснувшись вопроса о наличии коррупции в российском спорте, высокопоставленный дипломат заметил, что «спорт в России подвержен коррупции ничуть не в большей степени, чем в других странах». «В то же время, поскольку этот вид преступлений зачастую не ограничивается лишь одной сферой жизни, Россия стремится обеспечить комплексный подход к борьбе с коррупцией, — подчеркнул он. — Борьба с коррупцией является безусловным приоритетом государства. У нас противодействие этому злу ведется по всем направлениям в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018−2020 годы и, конечно, нашими обязательствами в рамках различных многосторонних антикоррупционных форматов, в частности в рамках БРИКС, Группы двадцати, Организации экономического сотрудничества и развития и других».

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