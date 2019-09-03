МИД РФ: В борьбе с коррупцией в спорте необходимо укреплять международное сотрудничество

Источник: РИА "Новости"

«Правонарушения и преступления в спорте, например, договорные матчи или незаконные/ненадлежащие ставки, могут иметь коррупционную составляющую, однако нередко караются в соответствии с другими положениями национальных законодательств, — отметил он. — Это объясняется сложным составом преступлений, высокой степенью латентности и непредсказуемости “спортивной преступности”, а также особенностями правового статуса спортивных федераций и организаций. Важно и то, что мир спорта глобален и, как следствие, противоправная деятельность в нем и смежных сферах выходит за пределы отдельных государств. Поэтому столь важно укреплять международное сотрудничество в данной области, чему и призвана способствовать наша конференция».

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что нынешняя конференция — вторая по счету. Первый такой форум состоялся год назад и был приурочен к проведению в России чемпионата мира по футболу. «С учетом многочисленных положительных откликов решили продолжить эту работу и организовать вторую конференцию в развитие прошлогодней инициативы, — добавил он. — В роли соорганизаторов выступили Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене и Италия».

«В международном праве до настоящего момента не удалось достигнуть согласия даже по общепринятому определению термина “коррупция”, — продолжил Сыромолотов. — Вместе с тем государства, осознавая тот факт, что коррупция затрудняет движение вперед и справиться с ней в одиночку не под силу ни одной стране, развивают многосторонние инструменты противодействия коррупции с целью гармонизации подходов и повышения эффективности борьбы с ней как на национальном, так и на международном уровне, что является одним из основополагающих условий обеспечения принципа неотвратимости наказания. Главным таким инструментом является Конвенция ООН против коррупции. С этим, кстати, связано и проведение нынешней конференции в преддверии заседаний рабочих органов конвенции».