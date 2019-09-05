Колобков: Пик допинговых проблем в России пройден
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия преодолела пик допинговых проблем в спорте. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил министр спорта Павел Колобков.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия преодолела пик допинговых проблем в спорте. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил министр спорта Павел Колобков.
«Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, — биатлон, легкая атлетика, так как федерации по этим видам ограничены в правах, но важно, что наша команда будет участвовать в Олимпиаде под флагом страны, в форме сборной России. Я не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора. Сейчас основной и заключительный этап — WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС) перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены
«Исполком WADA, на котором обсудят вопрос с пробами московской лаборатории, пройдет 23 сентября. Там будет представлен доклад рабочей группы, связанный с перепроверкой базы. Все условия российской стороной выполнены, база была передана. Сейчас наши эксперты взаимодействуют с экспертами WADA», — заключил он.
Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению
Российское антидопинговое агентство, которое лишили статуса соответствия в 2015 году, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное