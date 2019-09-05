Колобков: Пик допинговых проблем в России пройден

Источник: РИА "Новости"

«Есть ряд видов спорта, где действительно отношение сложное, — биатлон, легкая атлетика, так как федерации по этим видам ограничены в правах, но важно, что наша команда будет участвовать в Олимпиаде под флагом страны, в форме сборной России. Я не буду сейчас вспоминать, какую огромную работу мы провели, это тема отдельного разговора. Сейчас основной и заключительный этап — WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС) перепроверяет базу данных московской лаборатории, пробы. Если будут обнаружены какие-то нарушения, будет проведено расследование, кто-то, возможно, будет дисквалифицирован, может быть, нет, но я думаю, что пик, самый сложный этап пройден», — заявил Колобков.

«Исполком WADA, на котором обсудят вопрос с пробами московской лаборатории, пройдет 23 сентября. Там будет представлен доклад рабочей группы, связанный с перепроверкой базы. Все условия российской стороной выполнены, база была передана. Сейчас наши эксперты взаимодействуют с экспертами WADA», — заключил он.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было передано 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B).

Российское антидопинговое агентство, которое лишили статуса соответствия в 2015 году, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.