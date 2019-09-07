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7 сентября, источник: ТАСС

Колобков: Предложение Лукашенко провести Олимпийские игры вместе с Россией неслучайно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия имеют хорошие спортивные связи, предложение о совместном проведении Олимпийских игр неслучайно. Об этом журналистам в субботу заявил министр спорта России Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.

«С Белоруссией у нас очень хорошие спортивные связи, у нас действует специальный совет, мы ежегодно расширяем наше сотрудничество, проводим совместные соревнования, вырабатываем решения задач на международной арене, отменили лимит на легионеров. Поэтому неслучайно президент Белоруссии высказал такое предложение. Пока никто никуда не заявляется, на ближайшие несколько лет столицы Олимпиад известны», — заявил Колобков.

Белоруссия еще не принимала у себя Олимпийские игры. В рамках Олимпиады-1980 были проведены семь футбольных матчей на стадионе «Динамо» в Минске.

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