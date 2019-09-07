Колобков: Предложение Лукашенко провести Олимпийские игры вместе с Россией неслучайно

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.

«С Белоруссией у нас очень хорошие спортивные связи, у нас действует специальный совет, мы ежегодно расширяем наше сотрудничество, проводим совместные соревнования, вырабатываем решения задач на международной арене, отменили лимит на легионеров. Поэтому неслучайно президент Белоруссии высказал такое предложение. Пока никто никуда не заявляется, на ближайшие несколько лет столицы Олимпиад известны», — заявил Колобков.