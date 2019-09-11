Дегтярев: Употребление пива на стадионах не приведет к нарушениям порядка

«По вопросу продажи пива на стадионах комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи решений никаких не принимал. Состоялся обмен мнениями. Профильным по данному законопроекту является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Комитет по физической культуре и спорту является соисполнителем», — сообщил Дегтярев по телефону.

«Мое личное мнение и мнение, высказанное многими депутатами на заседании комитета, состоит в том, что законопроект стоит поддержать, так как употребление пива на стадионах не приведет к каким-либо нарушениям порядка, а разрешение на его продажу во время матчей дает дополнительные средства на развитие спорта», — добавил он.