СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов

По информации источника, на исследование было выделено €300 тыс., в нем принимают участие 24 спортсмена-добровольца. Все спортсмены находятся под наблюдением ученых из Ульмского университета и их коллег из Кельна и Берлина. В ходе исследования ученые проверяют результаты тестов функционирования легких, анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани. Отмечается, что волонтеры заявляют о реальном улучшении результатов.