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00:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ульмский университет в Германии по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) изучает влияние на спортсменов препаратов от астмы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий журнал Sportschau.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, на исследование было выделено €300 тыс., в нем принимают участие 24 спортсмена-добровольца. Все спортсмены находятся под наблюдением ученых из Ульмского университета и их коллег из Кельна и Берлина. В ходе исследования ученые проверяют результаты тестов функционирования легких, анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани. Отмечается, что волонтеры заявляют о реальном улучшении результатов.

На зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в феврале 2018 года сборная Норвегии привезла более 6000 доз лекарства от астмы, которые спортсмены использовали с разрешения WADA. Против использования терапевтических исключений WADA выступает ряд спортсменов и руководителей федераций. В частности, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе называет эту систему легализованным допингом.

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