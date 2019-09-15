Я и моя тень: самые известные близнецы в профессиональном спорте
Им пришлось выбирать между соперничеством и игрой в одной команде.
Им пришлось выбирать между соперничеством и игрой в одной команде.
Когда видишь их на экране телевизора, разбегаются глаза. Братья и сёстры с практически идентичной внешностью и высокими результатами на большой спортивной арене не такая уж и редкость. Некоторые из них решили не разлучаться и работать в одной команде для достижения общего результата. Другим же приходится держать баланс между соперничеством в индивидуальных видах спорта и товариществом в семейных отношениях. О том, как сложилась карьера известных близнецов, — в нашей подборке.
Оба брата — воспитанники футбольной школы «Спартака», куда они попали благодаря тесному знакомству их отца с главным тренером Николаем Паршиным. Но первый их спартаковский период в карьере продлился недолго: братья Комбаровы со скандалом ушли в «Динамо» в 2004-м. Причиной конфликта стало мнение Паршина о бесперспективности Кирилла и Дмитрия. Однако не прошло и шести лет, как Комбаровы вернулись в состав
Чешские
Два
Возможно, на первый взгляд не скажешь, что Анжела и Эмбер похожи на профессиональных гонщиц. Но это так. В 2010 году Коуп стали первыми в истории близняшками, принявшими участие в одной гонке NASCAR. Состоялось это в серии Camping World Truck в Мартинсвилле. Всё дело в том, что семья Коуп — это целая династия высококлассных пилотов. Дедушка с его братьями отдал предпочтение мотоциклам и был владельцем автомагазина, а отец девочек стал победителем Daytona 500. Поэтому Анжела и Эмбер долго не выжидали своего часа и пришли в автоспорт в девять лет, начав с картинга.
В июле 2018-го легендарные братья Березуцкие заявили об окончании футбольной карьеры. Алексей и Василий отыграли целых 16 лет за московский ЦСКА и 13 лет за сборную России. Братья играли ключевую роль в защите обеих команд и провели на поле более чем по 500 матчей каждый. Их смело можно назвать самыми титулованными игроками отечественного футбола после Сергея Игнашевича. Березуцкие — шестикратные чемпионы России, семикратные обладатели Кубка России, шестикратные обладатели Суперкубка России, обладатели Кубка УЕФА и бронзовые призёры чемпионата Европы. После завершения карьеры Алексей и Василий вошли в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Шведские братья своей привязанностью к хоккею пошли в отца, Томми Седина. В 1970-х он играл в низших дивизионах, после чего завершил карьеру. Старший брат юношей Петер тоже попробовал себя в семейном спорте, но не пошёл дальше молодёжной команды «МОДО». Хенрик и Даниэль, в свою очередь, добились большего: братья играли в «Ванкувере», стали олимпийскими чемпионами в 2006-м и взяли золото чемпионата мира в составе сборной в 2013-м. Также Даниэль завоевал серебро на олимпиаде в Сочи. Год назад близнецы завершили карьеру.
Эти братья образовали непревзойдённую команду в мужском парном теннисе. За всю карьеру, которая ещё продолжается, они собрали все возможные титулы, сыграв 1 100 игр на корте. Брайаны провели более 100 финалов ATP и «Большого шлема», стали 16-кратными победителями самого престижного теннисного турнира и обладателями кубка Дэвиса в составе сборной США в 2007 году. К тому же левша Боб смог проявить себя и в одиночном теннисе.
Судьба
Полина Иноземцева