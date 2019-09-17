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17 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун стали талисманами ОИ-2022 в Пекине

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости. Талисманами Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года стали панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии презентации символов олимпиады.

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Первый иероглиф в имени панды Бин Дуньдунь — (Bing Dwen Dwen) «Бин» — в переводе «лёд» — символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А сама милая, добрая, здоровая, активная фигура панды по задумке организаторов символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

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Символом Паралимпийских игр стал красный китайский традиционный фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon). Первый иероглиф в имени фонарика «Сюэ» в переводе означает «снег», и символизирует то, что красота и чистота являются особенностью зимних видов спорта. Вторую часть имени можно перевести на русский язык как «инклюзивность», и выражает концепцию гармоничного взаимодействия культур.

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