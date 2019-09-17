Панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун стали талисманами ОИ-2022 в Пекине

Первый иероглиф в имени панды Бин Дуньдунь — (Bing Dwen Dwen) «Бин» — в переводе «лёд» — символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А сама милая, добрая, здоровая, активная фигура панды по задумке организаторов символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Символом Паралимпийских игр стал красный китайский традиционный фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon). Первый иероглиф в имени фонарика «Сюэ» в переводе означает «снег», и символизирует то, что красота и чистота являются особенностью зимних видов спорта. Вторую часть имени можно перевести на русский язык как «инклюзивность», и выражает концепцию гармоничного взаимодействия культур.