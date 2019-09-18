Президент МОК Томас Бах уверен, что Германия может претендовать на проведение Олимпийских игр

«Осмелюсь сообщить, что, конечно, были разговоры о возможной олимпийской заявке Германии. Посмотрите, Игры получили Париж, Италия и Лос-Анджелес. Мы также видим интерес Германии к турниру после всего этого. Это знак, что те реформы, которые мы провели пять лет назад, работают, они приняты. Я знаю об особом трепете и скептицизме немцев. Но думаю, эти референдумы — особенно тот, что был в Гамбурге — прошли при особых обстоятельствах. Мне кажется, их результаты не являются реальным отношением немцев к Олимпиаде», — сказал Бах.