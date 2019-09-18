Тимур Кулибаев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана, сообщает Olympic.kz.

Сегодня, 18 сентября, состоялось заседание Генеральной ассамблеи НОК Казахстана, членами которого являются президенты всех национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Согласно итогам голосования президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев, впервые избранный на эту должность в 2015 году, был переизбран членами Генеральной ассамблеи главного олимпийского ведомства страны еще на четыре года.

«За прошедшие четыре года казахстанский спорт сделал значительный скачок в своем развитии, в первую очередь благодаря совместной и слаженной работе государственных структур, Национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций. Тесное взаимодействие на всех уровнях стало ключом к прогрессу, и я хотел бы поблагодарить каждого — от начальника команды по олимпийскому виду спорта до спортивного врача, от генерального секретаря федерации до менеджера, ответственного за раздачу спортивной экипировки, а также каждого спортсмена, родителя и тренера атлетов. Все достижения являются нашими общими победами.