Олимпийский комитет России обратился в МИД по ситуации с билетами на ОИ-2020 для россиян

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета России (ОКР) по продаже билетов на Игры 2020 года в Токио на территории России Мария Тарасова сообщила СМИ, что до сих пор не получено подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.

«Конечно, мы очень обеспокоены [ситуацией]. Взаимоотношения с оргкомитетом Игр в Токио складывались удачно, сложно оценить, что пошло не так. Это может иметь для нас далеко идущие последствия, связанные с приездом в Токио наших соотечественников. Мы обратились в МИД, чтобы провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной, чтобы локализовать проблему», — сказал Поздняков.