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20 сентября, источник: Lenta.Ru

Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными

Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года. Об этом сообщает немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Зеппельта, уже запущена процедура несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. На следующей неделе в Токио пройдет заседание исполнительного комитета WADA, где может быть принято решение об отстранении РУСАДА.

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В июле WADA проанализировало базу данных московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.

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Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Расследование в отношении российского спорта началось в 2014 году, после публикации интервью, в котором бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.

Журналист Хайо Зеппельт специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014-го по 2016 год на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.

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