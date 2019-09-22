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00:09 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По информации источника, это связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. Отмечается, что в течение двух следующих месяцев могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

«Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020», — гласит сообщение таблоида.

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