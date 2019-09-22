СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Источник: AP 2019

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По информации источника, это связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. Отмечается, что в течение двух следующих месяцев могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

«Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020», — гласит сообщение таблоида.