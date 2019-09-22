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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

The Telegraph: Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за манипуляций с данными Московской лаборатории

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020, утверждает The Telegraph. Российскую сторону подозревают в подлоге данных Московской антидопинговой лаборатории перед передачей в ВАДА.

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Источник: AP 2019

Издание утверждает, что с данными проводились манипуляции в течение 18 месяцев, скрывая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

23 сентября ВАДА должно представить доклад о данных Московской лаборатории.

Ранее журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными, и уже запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011−2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики. Российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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