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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Зеппельт — о возможной подтасовке допинг-проб: В России так ничему не научились?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, высказался о ситуации с возможной подтасовкой допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).

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Источник: РИА "Новости"

«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагирует МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?», — задаётся вопросами Зеппельт в своём «твиттере».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.

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