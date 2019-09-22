Зеппельт — о возможной подтасовке допинг-проб: В России так ничему не научились?

«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагирует МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?», — задаётся вопросами Зеппельт в своём «твиттере».