Зеппельт — о возможной подтасовке допинг-проб: В России так ничему не научились?
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по
«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагирует МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?», — задаётся вопросами Зеппельт в своём «твиттере».
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.