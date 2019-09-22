В ОКР назвали слухами сообщения об угрозе отстранения РФ от Олимпиады-2020

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о возможных манипуляциях с допингом, в которых подозревают Россию. По его словам, «комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании», которое пройдет в Токио 23 сентября. После этого The Telegraph сообщила о том, что России грозит отстранение от Олимпийских игр.

Выборнов отметил, что британские журналисты делают выводы лишь на основе постов Зеппельта в Twitter. По словам пресс-секретаря ОКР, комитет не считает нужным комментировать его сообщения.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — отметил Выборнов.

По его словам, комитет оперирует только официальной информацией в момент ее появления.