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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ОКР назвали слухами сообщения об угрозе отстранения РФ от Олимпиады-2020

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов назвал слухами информацию о том, что России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио.

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В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о возможных манипуляциях с допингом, в которых подозревают Россию. По его словам, «комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании», которое пройдет в Токио 23 сентября. После этого The Telegraph сообщила о том, что России грозит отстранение от Олимпийских игр.

Выборнов отметил, что британские журналисты делают выводы лишь на основе постов Зеппельта в Twitter. По словам пресс-секретаря ОКР, комитет не считает нужным комментировать его сообщения.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — отметил Выборнов.

По его словам, комитет оперирует только официальной информацией в момент ее появления.

В субботу представитель Всемирного антидопингового агентства по связям с общественностью заявил, что отчет о деятельности московской лаборатории представят исполкому WADA в понедельник.

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