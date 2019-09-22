Россия может остаться без Олимпиады в Токио. Британцы нагнетают панику?
В понедельник ВАДА снова может запустить процедуру отзыва лицензии у РУСАДА.
В понедельник ВАДА снова может запустить процедуру отзыва лицензии у РУСАДА.
Крупнейшее британское издание The Telegraph вышло с громким заголовком о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх в Токио
Зеппельт и Батлер утверждали, что данные из Московской лаборатории не соответствуют той базе, которая ранее была получена ВАДА нелегально. Это якобы свидетельствует о подлоге. Этот вопрос будет рассматриваться на исполкоме ВАДА уже в понедельник, и процедура запуска несоответствия РУСАДА уже запущена.
The Telegraph приводит более подробную информацию. Утверждается, что незаконные манипуляции с данными проводились в Москве на протяжении 18 месяцев до того, как база была передана ВАДА. Целью было скрыть допинговые нарушения со стороны российских спортсменов и сделать так, чтобы нарушители избежали наказания.
Комитет по соответствию ВАДА представит отчет по анализу данных из Московской лаборатории уже в понедельник. После этого, по словам представителей ВАДА, агентство представит официальный комментарий по ситуации. Настораживает, что напрямую информацию Зеппельта и The Telegraph ВАДА не опровергает. Это значит, что в ней, как минимум, есть доля правды.
Напомним, что электронная база данных из Московской лаборатории за период 2012 — 2015 годов была передана в ВАДА в январе этого года. Ее передача, так же как и последующая передача самих проб за эти годы, была одним из условия для восстановления статуса РУСАДА.
Впоследствии ВАДА сообщила, что на основании анализа полученной информации, под подозрение в нарушениях антидопинговых правил попали 298 российских спортсменов, против 43 из них уже возбуждены дела. Планируется, что до конца этого года сразу несколько международных федераций откроют новые дела против нарушителей прошлых лет. В противном случае, если федерации вдруг станут медлить, ВАДА обещало пойти в Спортивный арбитражный суд.
Относиться к публикациям в западных СМИ по поводу манипуляций с базой стоит серьезно. Это точно не простое передергивание и не обыкновенная
Может ли возможная подтасовка в перспективе оставить нас без Олимпиады в Токио? Прямой зависимости тут нет, но потенциально это вполне реальный вариант развития событий. Если комитет по соответствию доложит о том, что с базой были проведены манипуляции, будет запущена процедура отзыва соответствия у РУСАДА.
Вслед за этим могут последовать самые разнообразные проблемы. Россия потеряет право проводить международные соревнования, наши легкоатлеты погрузятся в пучину многолетнего бана без всяких перспектив. Страна может пойти в Спортивный арбитражный суд — и потенциально это значит сложнейшее разбирательство на многие месяцы.
Как в этой ситуации поведут себя Международный олимпийский комитет и руководство ВАДА? Не нужно забывать, что это уже совсем не те МОК и ВАДА, с которыми мы год назад обо всем договорились. В ВАДА пришел к власти новый президент — Витольд Банька из Польши. В МОК выборы президента будут только в 2021-м, но кулуарная борьба начинается уже сейчас. И российский вопрос тут может стать важнейшей картой в рукаве
Так что волноваться насчет Токио нам точно стоит. Были манипуляции с базой или нет — узнаем совсем скоро. И если ответ будет все же положительным, то второй виток докладов, расследований и отстранений может оказаться еще страшнее первого.