Россия может остаться без Олимпиады в Токио. Британцы нагнетают панику?

Источник: Спорт-Экспресс

Крупнейшее британское издание The Telegraph вышло с громким заголовком о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх в Токио из-за манипуляций с данными Московской лаборатории. Иностранные СМИ нагнетают панику или действительно владеют эксклюзивной информацией?

Первым о несоответствии данных лаборатории, которые были переданы Москвой во Всемирное антидопинговое агентство, сообщили в пятницу журналисты Хайо Зеппельт и Ник Батлер. Оба имеют обширные связи внутри ВАДА и известны как авторы громких разоблачений.

Зеппельт и Батлер утверждали, что данные из Московской лаборатории не соответствуют той базе, которая ранее была получена ВАДА нелегально. Это якобы свидетельствует о подлоге. Этот вопрос будет рассматриваться на исполкоме ВАДА уже в понедельник, и процедура запуска несоответствия РУСАДА уже запущена.

ВАДА не опровергает информации Зеппельта

The Telegraph приводит более подробную информацию. Утверждается, что незаконные манипуляции с данными проводились в Москве на протяжении 18 месяцев до того, как база была передана ВАДА. Целью было скрыть допинговые нарушения со стороны российских спортсменов и сделать так, чтобы нарушители избежали наказания.

Комитет по соответствию ВАДА представит отчет по анализу данных из Московской лаборатории уже в понедельник. После этого, по словам представителей ВАДА, агентство представит официальный комментарий по ситуации. Настораживает, что напрямую информацию Зеппельта и The Telegraph ВАДА не опровергает. Это значит, что в ней, как минимум, есть доля правды.

Напомним, что электронная база данных из Московской лаборатории за период 2012 — 2015 годов была передана в ВАДА в январе этого года. Ее передача, так же как и последующая передача самих проб за эти годы, была одним из условия для восстановления статуса РУСАДА.

Впоследствии ВАДА сообщила, что на основании анализа полученной информации, под подозрение в нарушениях антидопинговых правил попали 298 российских спортсменов, против 43 из них уже возбуждены дела. Планируется, что до конца этого года сразу несколько международных федераций откроют новые дела против нарушителей прошлых лет. В противном случае, если федерации вдруг станут медлить, ВАДА обещало пойти в Спортивный арбитражный суд.

МОК и ВАДА — уже не те, с кем договаривалась Россия

Относиться к публикациям в западных СМИ по поводу манипуляций с базой стоит серьезно. Это точно не простое передергивание и не обыкновенная пиар-кампания, которую через месяц забудут. Зеппельт все хорошо рассчитал: накануне заседания исполкома ВАДА, да еще и грядущего Совета международной федерации по легкой атлетике. Если бы под его информацией не было бы совсем никакой основы — ВАДА ее незамедлительно бы опровергло. Но это не тот случай.

Может ли возможная подтасовка в перспективе оставить нас без Олимпиады в Токио? Прямой зависимости тут нет, но потенциально это вполне реальный вариант развития событий. Если комитет по соответствию доложит о том, что с базой были проведены манипуляции, будет запущена процедура отзыва соответствия у РУСАДА.

Нынешнее руководство РУСАДА непричастно ни к каким манипуляциям с базой, если они и были. Но тут наше агентство становится заложником ситуации — и может лишиться статуса соответствия, которое получило авансом всего год назад.

Вслед за этим могут последовать самые разнообразные проблемы. Россия потеряет право проводить международные соревнования, наши легкоатлеты погрузятся в пучину многолетнего бана без всяких перспектив. Страна может пойти в Спортивный арбитражный суд — и потенциально это значит сложнейшее разбирательство на многие месяцы.

Как в этой ситуации поведут себя Международный олимпийский комитет и руководство ВАДА? Не нужно забывать, что это уже совсем не те МОК и ВАДА, с которыми мы год назад обо всем договорились. В ВАДА пришел к власти новый президент — Витольд Банька из Польши. В МОК выборы президента будут только в 2021-м, но кулуарная борьба начинается уже сейчас. И российский вопрос тут может стать важнейшей картой в рукаве кого-то из претендентов.