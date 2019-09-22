WADA дало РФ три недели для объяснения манипуляций с данными антидопинговой лаборатории

Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. После этого заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что WADA еще не делало выводов по проверке базы.

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«В прошлую пятницу WADA проинформировало меня об этом случае. Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге», — сказал Аск.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в свое время был против коллективного наказания России», — добавил председатель iNADO.