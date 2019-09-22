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22 сентября, источник: ТАСС

WADA дало РФ три недели для объяснения манипуляций с данными антидопинговой лаборатории

ТАСС, 22 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье сообщила газета Sportpressen со ссылкой на председателя института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкла Аска.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. После этого заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что WADA еще не делало выводов по проверке базы.

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«В прошлую пятницу WADA проинформировало меня об этом случае. Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге», — сказал Аск.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в свое время был против коллективного наказания России», — добавил председатель iNADO.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел. Предоставление данных являлось одним из важнейших условий восстановления в правах РУСАДА, которое состоялось в сентябре 2018 года.

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