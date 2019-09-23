Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
12:40 (мск), источник: ТАСС

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Наверх

Решение было принято на заседании исполкома WADA, которое прошло в понедельник в Токио.

«WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — сказал Хрычиков, который присутствовал на заседании.

Читайте также
Россия может остаться без Олимпиады в Токио. Британцы нагнетают панику?

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседания которого прошло 23 сентября.

«Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий», — добавил Хрычиков.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

РУСАДА добивалось восстановления своих прав почти три года — с ноября 2015 года. Тогда организация была лишена соответствия после допингового скандала в российской легкой атлетике. После отстранение неоднократно продлевалось в связи с расследованием независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.
Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
СМИ: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 матчах
«Ливерпуль» первым выиграл 6 матчей в начале 2 сезонов АПЛ кряду
Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Соперник Хабиба по дивизиону назвал его главных конкурентов
«Самый важный бой в моей карьере». Ковалев высказался о «Канело»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь