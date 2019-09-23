Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
13:29 (мск), источник: ТАСС

Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спортивное руководство РФ готовит ответ на вопросы WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: AP 2019

«Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — сказал он.

При этом Песков добавил, что «Кремль не связывается с WADA (по этой теме), это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ».

Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
СМИ: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 матчах
«Ливерпуль» первым выиграл 6 матчей в начале 2 сезонов АПЛ кряду
Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
Соперник Хабиба по дивизиону назвал его главных конкурентов
«Самый важный бой в моей карьере». Ковалев высказался о «Канело»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь