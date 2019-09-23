ВАДА ставит вопрос о лишении статуса РУСАДА. Пустят ли Россию на Олимпиаду?

Источник: BBC News Русская служба

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На днях стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, направленными в ВАДА в начале 2019 года.

«ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — сказал ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

О решении было объявлено на заседании исполкома ВАДА, состоявшемся в понедельник в Токио. Исполком получил отчет от своего комитета по соблюдению нормативных требований, согласно которому дальнейшее расследование несоответствий данных московской лаборатории требует запуска процедуры проверки соответствия РУСАДА требованиям антидопингового кодекса.

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Продолжается расследование 47 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает ВАДА. Россия должна в течение трех недель объяснить ситуацию с возможной подделкой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в ВАДА объяснения этих несоответствий», — сказал Хрычиков. «Такой ответ будет представлен», — сказал Интерфаксу глава наблюдательного совета РУСАДА Алексей Ивлев.

Что с Олимпиадой-2020?

О том, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года, в последние дни сообщают СМИ.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в пятницу, 20 сентября, первым написал в «Твиттере», что Россию заподозрили в подделке данных. В субботу британское издание Telegraph сообщило, что российскую сборную якобы могут отстранить из-за этого от участия от Олимпийских игр в Токио — если подтвердится информация о возможных манипуляциях с пробами.

Решение поставить вопрос о несоответствии антидопинговому кодексу означает, что РУСАДА спустя год после восстановления статуса снова находится по угрозой — кроме того, это может повлиять на Международный олимпийский комитет, который будет решать вопрос об участии России в Олимпиаде-2020 в Японии, пишет агентство Рейтер.

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Глава наблюдательного совета РУСАДА назвал преждевременными рассуждения о перспективах участия российской сборной в Олимпиаде в Токио на фоне нового допингового скандала. «Будем говорить по факту», — сказал Ивлев.

«Давайте говорить объективно: у них возникли вопросы. Наши специалисты готовят ответ, так что подождем. Сейчас рано обсуждать эту тему [участия в Олимпиаде]. Давайте через три недели», — предложил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предложил «подождать». «Мы знаем, что у ВАДА есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о риске не попасть на Олимпиаду-2020.

«Ситуация очень серьезная», за короткий срок необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в манипуляциях, либо предпринять «исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории», заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В противном случае, — признал он, — под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио».

Когда восстановили статус РУСАДА

20 сентября прошлого года статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года, был восстановлен. Исполком ВАДА тогда признал РУСАДА соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

В июле этого года стало известно, что пробы почти 300 российских спортсменов из московской лаборатории вызывают подозрения.

Восстановление в правах стало главным событием для РУСАДА в прошлом году. Чтобы вернуть утраченный статус, Россия пошла на уступки — согласилась признать выводы из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в антидопинговой системе и пообещала предоставить доступ к пробам, которые хранятся в опечатанной московской лаборатории.

«Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, — заявил в понедельник министр спорта России Павел Колобков. — РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации».

Из-за того, что РУСАДА три года назад признали не соответствующим кодексу ВАДА, Россия лишилась права проверять пробы своих спортсменов. Значительно усложнилось и проведение домашних турниров.

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К дисквалификации РУСАДА привел доклад основателя ВАДА Дика Паунда — он заявил, что в России на протяжении длительного времени действует система нарушения антидопинговых правил, которая курируется высокопоставленными чиновниками. В этом же документе содержались утверждения, что во время домашней Олимпиады в Сочи процесс проверки проб контролировался сотрудниками ФСБ.

Были в докладе и обвинения в адрес руководства РУСАДА, которое, по мнению авторов, скрывало положительные результаты допинг-тестов российских спортсменов. Осенью 2015 года независимая комиссия ВАДА уличила в махинациях руководителя антидопингового центра Григория Родченкова.

Тот в январе 2016 года уехал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Впоследствии он стал одним из главных информаторов по делам, связанным с допингом — например, описал, как участвовал в подмене проб в Сочи и разрабатывал для спортсменов «коктейль» из запрещенных веществ.

После доклада Паунда статуса лишились РУСАДА и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Она до сих пор не восстановила свой статус. В понедельник пресс-служба ВФЛА сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой в выдаче нейтрального статуса в связи с «перепроверкой базы LIMS московской лаборатории».