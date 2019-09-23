Поздняков: Атлеты РФ рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций

Источник: РИА "Новости"

В понедельник стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации из-за несоответствия между базой данных московской антидопинговой лаборатории, имеющейся в распоряжении WADA, и данными, полученными им в январе 2019 года.

«Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная, — сказал Поздняков. — За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году».

«Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы, и дадут убедительные ответы», — добавил глава ОКР.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года, оно было лишено статуса соответствия кодексу WADA в 2015 году. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.