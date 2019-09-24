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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Уличенные в переливании крови австрийцы оказались под угрозой тюрьмы

Австрийский велогонщик Штефан Денифль и его соотечественник лыжник Макс Хауке могут сесть в тюрьму за применение допинга. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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По информации издания, прокуратура австрийского Инсбрука выдвинула обвинения против спортсменов. Следствие считает, что они применяли кровяной допинг и гормон роста. Денифлю грозит от года до 10 лет тюрьмы, Хауке — от полугода до пяти лет. Решения еще не вступили в силу.

Денифль признался в использовании кровяного допинга в марте этого года. Хауке был обвинен во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде в феврале этого года. Его поймали в момент, когда он переливал себе кровь. Оба спортсмена рассказали, что сотрудничали с немецким врачом Марком Шмидтом. Медика называют главой международной допинговой сети.

Денифль, выступавший за команду Aqua Blue Sport, в 2017 году выиграл общий зачет «Тура Австрии» и одержал победу на 17-м этапе «Вуэльты». Хауке участвовал в Олимпийских играх в Сочи, где его лучшим результатом стало 16-е место в командном спринте.

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