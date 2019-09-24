РУСАДА открестилось от обвинений WADA

Источник: РИА "Новости"

Ганус заявил, что WADA ничего не требует от РУСАДА, так как российское агентство не связано с Московской антидопинговой лабораторией. Он отметил, что обвинения выдвинуты против спортивных властей России, курирующих лабораторию. Глава РУСАДА добавил, что еще летом догадывался о проблемах с допинг-пробами.

22 сентября глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск заявил, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА. По его словам, российской стороне предоставили три недели для предоставления объяснений. Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных Московской лаборатории.

Позднее председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор рассказал о манипуляциях данными в Московской антидопинговой лаборатории. Он заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных.