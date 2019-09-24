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24 сентября, источник: Чемпионат.com

В РУСАДА думают, что Россия, скорее всего, выступит на ОИ под нейтральным флагом

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала скандал вокруг организации в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) несоответствия данных Московской лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

«Московскую базу данных исследовал отдел расследований ВАДА с привлечением криминалистов на предмет аутентичности и позднейших изменений. Свой отчёт отдел расследований направляет в комитет по соответствию ВАДА, а комитет по соответствию, получив данные, даёт рекомендации исполкому ВАДА.

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Очень вероятен так называемый ускоренный процесс, который прописан в п.9.5 Стандарта по соответствию. Будет вынесено решение по соответствию базы данных Московской лаборатории, который применит исполком ВАДА. Это решение, принятое в ускоренном режиме без слушаний в CAS, будет иметь легитимность для МОК.

У нашей страны был опыт, когда РУСАДА было в статусе несоответствия. Сборная участвовала в Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. Как минимум этот опыт уже применим. На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий, — цитирует Пахноцкую «РБК».

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