Центр обследования спортсменов Чувашии подвергли проверке после претензий РУСАДА

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 атлетам планируется открытие дел.

«При [Чебоксарском] училище олимпийского резерва есть отделение центра (Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины — прим. ТАСС), там врачи всех спортсменов обследуют. В нем проводится сейчас проверка. Занимаются всем независимые эксперты», — сказал собеседник агентства.

Панфилов добавил, что сроки завершения проверки не уточняются. «Результаты пока не назывались, проверка идет», — добавил он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.