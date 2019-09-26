Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь — ответы на простые вопросы

Источник: Reuters

Ультиматум от Всемирного антидопингового агентства (WADA) запустил тревожный отсчет: у России 3 недели (уже меньше), чтобы развеять подозрения в очередном обмане.

Если вы запутались в сериале о допинге в России — самое время разобраться. Для начала хронология предыдущих сезонов:

• Спустя 1,5 года после мегауспешных Игр-2014 в Сочи (33 медали, 13 золотых) Россию обвинили в государственной системе допинг-махинаций. Проверка Ричарда Паунда, начинавшаяся с легкой атлетики, вырулила на весь российский спорт — детонатором стали показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. За Сочи-2014 он получил Орден Дружбы из рук президента России, а спустя год скрылся в США, чтобы оттуда разоблачать российскую допинг-систему.

Источник: РИА "Новости"

• Расследование махинаций с допингом на Играх-2014 поручили канадскому профессору Ричарду Макларену. В докладе он утверждал, что в Сочи существовала система подмены токсичных допинг-проб на чистые, сданные российскими спортсменами заранее, и к ней были причастны государственные структуры — Минспорт, Центр спортивной подготовки и ФСБ.

После серии разбирательств в Спортивном арбитражном суде Россия лишилась 4 медалей и больше десятка топ-спортсменов, дисквалифицированных за манипуляции с пробами.

• После расследований комиссий Самюэля Шмида (проверка государственного участия в допинг-системе) и Дениса Освальда (проверки применения допинга спортсменами) МОК в декабре 2017-го отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимних Играх-2018. В Пхенчхан отправились только приглашенные специальной комиссией МОК российские спортсмены; они выступали там под нейтральным флагом.

• Выполнив условия дорожной карты для восстановления, Россия вернула полноценный статус ОКР, Паралимпийскому комитету России и РУСАДА. Причем агентству — авансом, с условием предоставления электронной базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории в полном объеме и без изменений.

Как выяснилось, переданная экспертам WADA база данных (ее изъял Следственный комитет России) имеет следы изменений — по словам представителей WADA, из нее удалена информация об отдельных положительных допинг-пробах.

Теперь РУСАДА снова грозит потеря статуса соответствия Международному кодексу.

Разберемся в деталях и вероятных последствиях.

Угроза отстранения от Игр-2020 — реальность?

Да, теперь все серьезно.

Раньше правила были лояльнее: за допуск к Олимпиаде спортсменов из проблемных стран отвечал МОК — механизм все видели перед Пхенчханом-2018.

Но в начале года Всемирный антидопинговый кодекс пополнился новым пунктом, согласно которому WADA вправе накладывать вето на участие в Играх спортсменов из стран, если на Национальное антидопинговое агентство наложены санкции. РУСАДА от них в половине шага.

Источник: AFP 2019

Откроем Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу:

11.1 Потенциальные последствия несоответствия Кодексу.

11.1.1.10 […] исключение следующих Лиц от участия или посещения Олимпийских игр […] и/или других Соревнований в течение определенного периода:

(a) Национального Олимпийского Комитета и/или Национального Паралимпийского Комитета страны;.

(b) Представителей этой страны и/или Национального Олимпийского Комитета и/или национального Паралимпийского Комитета этой страны;.

© и/или Спортсменов и Персонал Спортсмена, связанных с этой страной и/или Национальным Олимпийским Комитетом и/или Национальным Паралимпийским Комитетом и/или национальной федерацией этой страны;.

А вот объяснение, как далеко может зайти WADA в наказании:

11.2.4 Последствия для Подписавшейся стороны, налагаемые в определенном случае, пойдут настолько далеко, как это будет необходимо для того, чтобы достичь основополагающих целей Кодекса. В частности, они будут достаточными для того, чтобы мотивировать к полному Соответствию Кодексу рассматриваемую Подписавшуюся сторону, чтобы наказать за несоответствие Подписавшуюся сторону, предотвратить дальнейшее несоответствие рассматриваемой Подписавшейся стороны и/или других Подписавшихся сторон, и для стимулирования всех Подписавшихся сторон в обеспечении достижения ими и поддержания полного и своевременного соответствия Кодексу во все время.

Пока проблема касается только Олимпийских игр, но теоретически этот пункт подходит для любого вида спорта, где Международная федерация следует кодексу WADA. Даже футбола, тем более пока не известно — не было ли среди стертых из базы проб футбольных.

Кто виноват теперь?

Точно не спортсмены, замешанные в подменах проб — многие и так наказаны, по некоторым новым фамилиям из базы данных открыты и переданы в Международные федерации дисциплинарные дела.

Да, российских спортсменов по-прежнему тщательно проверяют на допинг, иногда ловят и наказывают, но глобальные претензии WADA — теперь не к ним.

Главный вопрос: куда и почему из базы данных пропали положительные допинг-пробы некоторых спортсменов? — адресован спортивным руководителям страны. Это их зона ответственности. И они, в отличие от их улыбчивого предшественника Виталия Мутко, уже признали ситуацию сложной — и министр спорта Павел Колобков, и президент ОКР Станислав Поздняков.

Источник: РИА "Новости"

Объяснить подмену данных в электронной базе не сможет ни тот, ни другой — они просто не имели к ней доступа. Все жесткие диски из Московской антидопинговой лаборатории находились в распоряжении Следственного комитета, который изъял их из Московской антидопинговой лаборатории еще в 2017-м — в рамках уголовного дела против Родченкова.

«Мы много дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым не имеем отношения», — пожалуй, самый прозрачный намек от главы ОКР Позднякова.

Уже есть версии?

Пока нет.

У России есть 3 недели на внятное и аргументированное объяснение. И это тот случай, когда нужно оправдываться и доказывать непричастность (в крайнем случае — непреднамеренность) к изменениям. Вероятно, одной из линий защиты станут предположения об удаленном доступе посторонних к базе — об этом Следственный комитет уже заявлял пару лет назад.

«Следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.

Об уязвимости базы также было известно представителям WADA, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и МОК, — сообщала в ноябре 2017-го официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Но проблема серьезнее — WADA просит объяснить изменения, сделанные в базе уже после 2017 года. Напоминание — в этот период Московская лаборатория находилась под контролем Следственного комитета, была опечатана, а улики и вещественные доказательства собраны.

И следователям нужно постараться, чтобы объяснить, как к изъятым ими жестким дискам пробрались хакеры, например, из США.

Неужели Россия за 2 года ничему не научилась?

Давайте еще раз проговорим — Россию больше не обвиняют в допинговой системе, а спортсменов — в массовых манипуляциях. Теперь это история из прошлого, которую наши чиновники признали и перевернули страницу.

Сейчас претензия к нам только одна: подозрительные изменения в электронной базе данных, сделанные после 2017 года. А неизменность этих данных было ключевым условием для сохранения активного статуса РУСАДА.

Именно этот момент от России просят объяснить в ближайшие 3 недели.

У нас есть шансы?

Пока самый внятный комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы знаем, что действительно у WADA есть вопросы. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать. Этот вопрос касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ».

Источник: РИА "Новости"

Понятно, что прямо сейчас готового решения у России нет. И ощущение, что за 3 недели придумать внятный ответ нереально.

РУСАДА в этой ситуации — по сути, заложник. Агентство в последние годы не имело никакого отношения к Московской антидопинговой лаборатории; вообще не пересекалось с базой данных; и уж точно не могло их изменить. Но при худшем сценарии именно РУСАДА потеряет статус соответствия — и это запустит цепную реакцию в российском спорте.