Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь — ответы на простые вопросы
Российский спорт снова под угрозой.
Российский спорт снова под угрозой.
Ультиматум от Всемирного антидопингового агентства (WADA) запустил тревожный отсчет: у России 3 недели (уже меньше), чтобы развеять подозрения в очередном обмане.
Если вы запутались в сериале о допинге в России — самое время разобраться. Для начала хронология предыдущих сезонов:
• Спустя 1,5 года после мегауспешных Игр-2014 в Сочи (33 медали, 13 золотых) Россию обвинили в государственной системе
• Расследование махинаций с допингом на Играх-2014 поручили канадскому профессору Ричарду Макларену. В докладе он утверждал, что в Сочи существовала система подмены токсичных
После серии разбирательств в Спортивном арбитражном суде Россия лишилась 4 медалей и больше десятка
• После расследований комиссий Самюэля Шмида (проверка государственного участия в допинг-системе) и Дениса Освальда (проверки применения допинга спортсменами) МОК в декабре 2017-го отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимних Играх-2018. В Пхенчхан отправились только приглашенные специальной комиссией МОК российские спортсмены; они выступали там под нейтральным флагом.
• Выполнив условия дорожной карты для восстановления, Россия вернула полноценный статус ОКР, Паралимпийскому комитету России и РУСАДА. Причем агентству — авансом, с условием предоставления электронной базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории в полном объеме и без изменений.
Как выяснилось, переданная экспертам WADA база данных (ее изъял Следственный комитет России) имеет следы изменений — по словам представителей WADA, из нее удалена информация об отдельных положительных
Теперь РУСАДА снова грозит потеря статуса соответствия Международному кодексу.
Разберемся в деталях и вероятных последствиях.
Да, теперь все серьезно.
Раньше правила были лояльнее: за допуск к Олимпиаде спортсменов из проблемных стран отвечал МОК — механизм все видели перед Пхенчханом-2018.
Но в начале года Всемирный антидопинговый кодекс пополнился новым пунктом, согласно которому WADA вправе накладывать вето на участие в Играх спортсменов из стран, если на Национальное антидопинговое агентство наложены санкции. РУСАДА от них в половине шага.
Откроем Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу:
11.1 Потенциальные последствия несоответствия Кодексу.
11.1.1.10 […] исключение следующих Лиц от участия или посещения Олимпийских игр […] и/или других Соревнований в течение определенного периода:
(a) Национального Олимпийского Комитета и/или Национального Паралимпийского Комитета страны;.
(b) Представителей этой страны и/или Национального Олимпийского Комитета и/или национального Паралимпийского Комитета этой страны;.
© и/или Спортсменов и Персонал Спортсмена, связанных с этой страной и/или Национальным Олимпийским Комитетом и/или Национальным Паралимпийским Комитетом и/или национальной федерацией этой страны;.
А вот объяснение, как далеко может зайти WADA в наказании:
11.2.4 Последствия для Подписавшейся стороны, налагаемые в определенном случае, пойдут настолько далеко, как это будет необходимо для того, чтобы достичь основополагающих целей Кодекса. В частности, они будут достаточными для того, чтобы мотивировать к полному Соответствию Кодексу рассматриваемую Подписавшуюся сторону, чтобы наказать за несоответствие Подписавшуюся сторону, предотвратить дальнейшее несоответствие рассматриваемой Подписавшейся стороны и/или других Подписавшихся сторон, и для стимулирования всех Подписавшихся сторон в обеспечении достижения ими и поддержания полного и своевременного соответствия Кодексу во все время.
Пока проблема касается только Олимпийских игр, но теоретически этот пункт подходит для любого вида спорта, где Международная федерация следует кодексу WADA. Даже футбола, тем более пока не известно — не было ли среди стертых из базы проб футбольных.
Точно не спортсмены, замешанные в подменах проб — многие и так наказаны, по некоторым новым фамилиям из базы данных открыты и переданы в Международные федерации дисциплинарные дела.
Да, российских спортсменов
Главный вопрос: куда и почему из базы данных пропали положительные
Объяснить подмену данных в электронной базе не сможет ни тот, ни другой — они просто не имели к ней доступа. Все жесткие диски из Московской антидопинговой лаборатории находились в распоряжении Следственного комитета, который изъял их из Московской антидопинговой лаборатории еще в 2017-м — в рамках уголовного дела против Родченкова.
«Мы много дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым не имеем отношения», — пожалуй, самый прозрачный намек от главы ОКР Позднякова.
Пока нет.
У России есть 3 недели на внятное и аргументированное объяснение. И это тот случай, когда нужно оправдываться и доказывать непричастность (в крайнем случае — непреднамеренность) к изменениям. Вероятно, одной из линий защиты станут предположения об удаленном доступе посторонних к базе — об этом Следственный комитет уже заявлял пару лет назад.
«Следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.
Об уязвимости базы также было известно представителям WADA, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и МОК, — сообщала в ноябре 2017-го официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Но проблема серьезнее — WADA просит объяснить изменения, сделанные в базе уже после 2017 года. Напоминание — в этот период Московская лаборатория находилась под контролем Следственного комитета, была опечатана, а улики и вещественные доказательства собраны.
И следователям нужно постараться, чтобы объяснить, как к изъятым ими жестким дискам пробрались хакеры, например, из США.
Давайте еще раз проговорим — Россию больше не обвиняют в допинговой системе, а спортсменов — в массовых манипуляциях. Теперь это история из прошлого, которую наши чиновники признали и перевернули страницу.
Сейчас претензия к нам только одна: подозрительные изменения в электронной базе данных, сделанные после 2017 года. А неизменность этих данных было ключевым условием для сохранения активного статуса РУСАДА.
Именно этот момент от России просят объяснить в ближайшие 3 недели.
Пока самый внятный комментарий дал
Понятно, что прямо сейчас готового решения у России нет. И ощущение, что за 3 недели придумать внятный ответ нереально.
РУСАДА в этой ситуации — по сути, заложник. Агентство в последние годы не имело никакого отношения к Московской антидопинговой лаборатории; вообще не пересекалось с базой данных; и уж точно не могло их изменить. Но при худшем сценарии именно РУСАДА потеряет статус соответствия — и это запустит цепную реакцию в российском спорте.
И ее последствия пока не представляет никто.