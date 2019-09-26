Более 535 тыс. человек подали заявки на участие в эстафете олимпийского огня Игр в Токио
ТАСС, 26 сентября. Более 535 тыс. человек подали заявки на участие в эстафете олимпийского огня летних Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.
ТАСС, 26 сентября. Более 535 тыс. человек подали заявки на участие в эстафете олимпийского огня летних Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В общей сложности 535 717 человек отправили заявочные формы организаторам. Объявление факелоносцев планируется начать не ранее декабря.
«Мы счастливы полученным количеством заявок и рады энтузиазму тех, кто хочет поучаствовать в эстафете олимпийского огня», — заявила представитель оргкомитета Игр Маса Такая.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о катастрофе на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима. Всего же в эстафете, которая пройдет по всем 47 префектурам Японии, примут участие свыше 10 тыс. человек.