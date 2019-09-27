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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: Не было бы в России проблем с допингом — не было бы и этих скандалов

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как относится к допинговому скандалу и возможному отстранению России от Олимпийских игр 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Если то, о чём сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль. Я совершенно точно знаю: не было бы проблем — не было бы и темы. Зеппельт сделал репортаж, это, как понимаете, право любого из журналистов. Если этот репортаж не подтверждён фактами, значит, Зеппельта надо было судить сразу. Начать процесс, обозначить свою позицию. Кроме этого, надо было сразу начинать процесс по ходокам. А если тебя обвиняют и ты молчишь…

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Надо понять очень простую вещь: ВАДА — это не полицейская история. Это орган, созданный Международным олимпийским комитетом, организация, куда входят 50 на 50 члены МОК и представители правительств. Там не бывает каких-то решений, которые не согласованы со всеми странами, с международными федерациями. В то время, когда я там работал, там были Рене Фазель, Йозеф Блаттер, представители из лёгкой и тяжёлой атлетики. Президенты международных федераций в ВАДА периодически меняются, у каждого имеется возможность выносить какие-то предложения на рассмотрение. Просто всё это надо знать, работать в этом направлении, отстаивать свои интересы. Точно могу сказать, например, что таких проблем, как те, что возникли у российских спортсменов с мельдонием, при мне бы не было, — приводит слова Фетисова РИА «Новости».

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