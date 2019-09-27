Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
10Парфенов — Кононов — 4:1
16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Бах: МОК заинтересован в том, чтобы поймать всех обманщиков перед Играми в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация проводит большую работу, связанную с очищением спорта от допинга.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы должны быть политически нейтральными, это главная задача для МОК, чтобы не было никакой дискриминации с политической стороны. Мы должны уважать политику, но в то же время быть независимыми и не поддаваться её влиянию на спорт.

На встрече мы также обсудили вопрос со спортсменами-трансгендерами. Это было сделано как с человеческой, так и с научной точек зрения. Уже разрабатывается план действий по работе с такими спортсменами. Эти планы будут направлены всем федерациям.

МОК очень заинтересован в том, чтобы поймать всех обманщиков перед Олимпиадой в Токио. Для этого тоже ведётся активная работа со всеми соответствующими организациями. Мы понимаем, каким должен быть спорт в будущем. Он должен быть без допинга. ИААФ делает большую работу, чтобы помочь нам в этом, — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

 Великолепная красавица оказалась женой новичка "Зенита"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
ФИФА выпустила заявление по поводу скандала на премии The Best
Президент МОК прокомментировал расследование WADA по России
ЦСКА одержал 6-ю победу подряд в Континентальной хоккейной лиге
Расул Мирзаев впервые в карьере проиграл нокаутом (видео)
«Отель — дом колхозника»: россияне в ужасе от условий в Катаре
Моуринью отклонил предложения «Милана» и «Монако» ради «Реала»
«Блатные покупают места»: Фетисов — о коррупции в детском хоккее
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь