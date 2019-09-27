Бах: МОК заинтересован в том, чтобы поймать всех обманщиков перед Играми в Токио

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны быть политически нейтральными, это главная задача для МОК, чтобы не было никакой дискриминации с политической стороны. Мы должны уважать политику, но в то же время быть независимыми и не поддаваться её влиянию на спорт.

На встрече мы также обсудили вопрос со спортсменами-трансгендерами. Это было сделано как с человеческой, так и с научной точек зрения. Уже разрабатывается план действий по работе с такими спортсменами. Эти планы будут направлены всем федерациям.