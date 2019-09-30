Ганус: WADA сомневается в случайном характере искажений данных московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели на то, чтобы подготовить объяснения по данной ситуации. При этом глава WADA Крейг Риди отметил, что в организации пока не знают, имели ли место подделка или манипуляция данными. Министр спорта РФ Павел Колобков, в свою очередь, сообщил, что причины несоответствий в данных изучаются экспертами в сфере цифровых технологий, а Россия со своей стороны продолжит оказывать содействие по данному делу.

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«Значительные изменения, выявленные WADA, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система, — говорится в письме. — По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре».

Также Ганус заявил о попытке влияния Олимпийского комитета России (ОКР) на деятельность РУСАДА, отметив при этом, что некоторые действия российских властей могут быть расценены как подтверждение правоты выводов из докладов главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ганус обратил внимание на то, что в отношении РУСАДА «запускается надзорный механизм органов прокуратуры за законное сотрудничество с AIU (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit — прим. ТАСС)».

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.