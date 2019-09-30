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30 сентября, источник: ТАСС

Правительство РФ планирует выделить 65,4 млрд рублей на физкультуру и спорт в 2020 году

ТАСС, 30 сентября. Проект бюджета на 2020 год предусматривает бюджетные ассигнования в размере 65,4 млрд рублей на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021—2022 гг.

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Проект федерального бюджета РФ был внесен в Госдуму в понедельник.

Изначально в федеральном бюджете на период с 2019 по 2021 год расходы на развитие физической культуры и спорта в 2020 году должны были составить 61,1 млрд рублей.

Также отмечается, что в 2021 году на физкультуру и спорт планируется выделить 56,4 млрд рублей (изначально указывалась сумма в 54,4 млрд рублей). Кроме того, как следует из материалов к проекту бюджета, в 2022 году на реализацию программы планируется выделить 59,6 млрд рублей.

Согласно оценке правительства, общая сумма, выделенная на развитие физической культуры и спорта в 2019 году, составит 83,5 млрд рублей вместо заявленных ранее 51,57 млрд.

2 октября проект бюджета будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета Госдумы. После этого документ направят в Совет Федерации, Банк России, Счетную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

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