Правительство РФ планирует выделить 65,4 млрд рублей на физкультуру и спорт в 2020 году

Проект федерального бюджета РФ был внесен в Госдуму в понедельник.

Изначально в федеральном бюджете на период с 2019 по 2021 год расходы на развитие физической культуры и спорта в 2020 году должны были составить 61,1 млрд рублей.

Также отмечается, что в 2021 году на физкультуру и спорт планируется выделить 56,4 млрд рублей (изначально указывалась сумма в 54,4 млрд рублей). Кроме того, как следует из материалов к проекту бюджета, в 2022 году на реализацию программы планируется выделить 59,6 млрд рублей.

Согласно оценке правительства, общая сумма, выделенная на развитие физической культуры и спорта в 2019 году, составит 83,5 млрд рублей вместо заявленных ранее 51,57 млрд.