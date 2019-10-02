WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год
ТАСС, 1 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год. Информация размещена на официальном сайте организации.
ТАСС, 1 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год. Информация размещена на официальном сайте организации.
«WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2020 год. Этот список, который обновляется ежегодно, составляется после длительных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон. Целью данного процесса является обеспечение чистоты спорта путем включения в список новых веществ и методов с
Для добавления вещества или метода в список необходимо определить, есть ли соответствие как минимум двум критериям из трех.
Список публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены и их окружение могли ознакомиться с любыми изменениями. Обновленный список запрещенных веществ WADA утвержден исполкомом организации 23 сентября текущего года и начнет действовать 1 января 2020 года.