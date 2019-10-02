WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год

Источник: РИА "Новости"

«WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2020 год. Этот список, который обновляется ежегодно, составляется после длительных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон. Целью данного процесса является обеспечение чистоты спорта путем включения в список новых веществ и методов с допинг-потенциалом. Речь идет не только о препаратах, которые уже существуют, но и о клинических разработках, находящихся на начальной стадии, что помогает нам защищать как целостность спорта, так и здоровье спортсменов во всем мире», — прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Для добавления вещества или метода в список необходимо определить, есть ли соответствие как минимум двум критериям из трех. Во-первых, существует ли у вещества или метода потенциал, который позволит улучшить спортивные результаты. Во-вторых, представляет ли это опасность для здоровья спортсменов. В-третьих, нарушает ли это спортивный дух.