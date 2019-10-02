Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022 гг. Почему это может оказаться реальностью
Новые подробности манипуляций c Московской лабораторией.
Новые подробности манипуляций c Московской лабораторией.
Затишье перед оправданиями Министерства спорта по поводу несостыковок в базе данных Московской лаборатории в своем фейсбуке нарушил спортивный агент Андрей Митьков. Он давно раскрывает секреты кухни российского спорта. Не верить ему — смысла нет.
В случайности манипуляций сомневается не только он, но и глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. И есть версия, почему ад в нашем спорте реально может наступить.
Все же помнят, как в декабре передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) данных задержало якобы несертифицированное оборудование. Никто так и не рассказал, как было на самом деле. Версия о внесении в LIMS изменений, чтобы спасти топовых спортсменов, была еще в январе. У Митькова есть предположения, что заметали следы героев Сочи-2014, которые смогли себя оправдать в Спортивном арбитражном суде (CAS).
И вносили изменения уже не бывший директор лаборатории Григорий Родченков, его заместитель Тимофей Соболевский и бывший
WADA хочет получить ответ на 31 вопрос, и если все было примерно так, то ответить будет действительно нечего. А дальше РУСАДА лишат статуса соответствия (и вообще не важно, как убивался Ганус с командой, чтобы вернуть уважение WADA), и на Олимпиаду никто не поедет.
Если вдруг что, то Международный олимпийский комитет (МОК) уже примкнул к WADA и вписываться за Россию не будет. Не будут делать это и японцы как хозяева летних Игр. Ничего кроме личных приглашений не спасет чистых спортсменов. Но даже в нейтральном статусе поехать смогут не все. Вспоминаем Пхенчхан и осознаем реальность ближайшего будущего. Иски в CAS тоже не помогут.
МОК будет абсолютно все равно, как круто выступают Мария Ласицкене с Сергеем Шубенковым, сборная по синхронному плаванию, гимнасты или борцы, волейболисты или гандболистки. Да на всех кристально чистых спортсменов будет все равно. Отвечать за халатность других своими мечтами будут снова они.
«Точно полетят головы наших спортивных руководителей. То, что произошло, — это не только очередной обман всего международного олимпийского движения и мирового спортивного сообщества, это подстава сами знаете кого. Того, кто принимал личное участие в прорыве спортивной блокады России полтора года назад.
Фамилии наших спортивных руководителей вы прекрасно знаете. Хотя
Да, всех, может, и разгонят, но никто же не вернет спортсменам, которые многим жертвуют ради участия в Олимпиаде, потерянного времени. И поэтому пусть бы все оказалось просто версией, а ответы на вопросы нашлись, иначе представить, что будет дальше с нашим спортом, просто страшно.